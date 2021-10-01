Юные воронежские зрители обсудят спектакли с артистами

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронежском театре оперы и балета стартовал новый творческий проект «Мы любим театр». Это совместное мероприятие театра и хореографического отделения детской школы искусств №7. Сначала ребята смотрят балетный спектакль, а потом «по горячим следам» общаются с артистами, исполнившими главные партии. Ребята уже пообщались с солистами Юлией Непомнящей и Иваном Негробовым после балета «Кармен-сюита» Бизе-Щедрина, а затем сделали коллективное фото на память вместе с артистами.

Проект продолжится в октябре.