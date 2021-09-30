На ремонт детского санатория в Чертовицах под Воронежем потратят 5,6 млн рублей

В Воронежской области объявили два аукциона на капремонт здания спального корпуса Чертовицкого санатория для детей, что находится в Рамонском районе. В здании планируют заменить окна и перекрыть крышу. В общей сложности на эти цели по двум контрактам потратят 5,6 млн рублей из областного бюджета.

Проект капремонта крыши корпуса предполагает полную замену гидроизоляции и теплоизоляционного слоя. Кроме того, подрядчик должен будет оборудовать армированную цементно-песчаную стяжку кровли и установить новые водоприемные воронки.