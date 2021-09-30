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Общество30 сентября 2021 19:46

Отопление дали уже в 3085 многоэтажек Воронежа

Это две трети от их общего числа
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива «КП»

По состоянию на вечер четверга, 30 сентября, батареи стали теплыми уже в 66,3% многоквартирных домов в Воронеже. Это 3085 домов из 4656. Новые данные сообщила пресс-служба городской администрации.

Не обошлось при пуске тепла и без аварийных ситуаций.

– К сожалению, в отдельных случаях зафиксированы прорывы на внутридомовых системах отопления. Они устраняются силами управляющих организаций. Каждый такой случай – на контроле в управе района и управлении ЖКХ городской администрации, – добавили в мэрии.

Днем ранее городские власти передавали, что доля домов с включенным отоплением достигла 52%.