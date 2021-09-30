Воронежский «Буран» победил в гостях челябинский «Челмет»

Никита Луховской празднует свой гол, ставший победным. Фото: кадр с видео с сайта ВХЛ.

Матч в Челябинске оправдал ожидания. Прошел он в очень упорной борьбе. Два периода хозяева ледовой площадки давили, много времени проводили в численном преимуществе, но «Буран» спасал вратарь Захар Виноградов. А на исходе второй 20 минутки шальной бросок из угла площадки Андрея Демидова каким-то чудом нашел путь в ворота «Челмета» - 1:0.

В третьем периоде хозяева сравняли счет. Егору Степанову на 45 минуте удался кистевой бросок в ближний угол – 1:1. И все же «Буран» вырвал победу. Когда до конца основного времени оставалось две минуты, Никита Луховской воспользовался ошибкой обороны челябинцев и хладнокровно «расстрелял» голкипера «Челмета» Сергея Мыльникова – 2:1. Вторая победа «Бурана» подряд! «Ураганные» набрали 11 очков.

Благодаря этой победе «Буран» сейчас делит 8-10 места с «Металлургом» из Новокузнецка и тюменским «Рубином». Впереди у «ураганных» еще один матч на выезде. 2 октября «Буран» сразится в Кургане с местным «Зауральем». Эту команду «ураганные» отнесли с десятого места. Поэтому матч ожидается принципиальным и весьма интересным. Начнется он в 15.00 по московскому времени.