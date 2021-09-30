Под Воронежем ударивший в шею ножом брата сельчанин предстанет перед судом

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Следователи СКР по Воронежской области завершили расследование уголовного дела, фигурантом которого стал 65-летний житель Хохольского района, ударивший троюродного брата ножом в шею. Мужчину обвинили в покушении на убийство (ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ). Дело в скором времени рассмотрит суд.

По данным следствия, ЧП произошло 19 мая в частном доме на хуторе Пашенково. В больницу поступил по «скорой» 66-летний мужчина с ножевым ранением в области шеи. Под подозрение попал его младший брат. Он и пояснил полицейским, что вечером был у родственника в гостях. Они вместе распивали спиртное. В процессе застолья они поругались и тот схватил нож и ударил его, а потом сбежал с места происшествия.

Несмотря на тяжелое ранение хозяин дома смог выйти на улицу и попросить помощи у соседей. Они вызвали «скорую помощь» и полицию. В результате своевременно оказанной помощи тот остался жив.

На следствии обвиняемый, ранее судимый за убийство, частично признал вину, поясняя, что не желал наступления смерти брата.