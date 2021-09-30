В Воронеже подросток пытался зарезать кухонным ножом знакомого

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

ЧП случилось в Воронеже, в микрорайоне «Озерки» в ночь с 28 на 29 сентября. 17-летний подросток около одного из домов на улице Шидловского поругался со своим 26-летним знакомым и пустил в дело кухонный нож. Пострадавшего срочно доставили в больницу, а следователи СКР по региону возбудили уголовное дело о покушении на убийство.

Как рассказали в следственном управлении 30 сентября, сначала между оппонентами произошел словесный конфликт. А затем подросток достал нож и несколько раз ударил им приятеля в живот. После этого сбежал с места происшествия. Свидетели происшествия «скорую помощь» и полицию. Благодаря этому молодой человек остался жив.

– Следователями СК назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Следственными органами в суд направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, рассказал руководитель следственного отдела по Левобережному району управления СК Матвей Сладких.