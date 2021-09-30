Синоптики дали прогноз погоды в Воронеже в октябре

Октябрь, по прогнозам синоптиков, даст воронежцам возможность проводить на природе больше времени, чем в сентябре. Фото: Олег ЗОЛОТО

Воронежские метеорологи сообщили прогноз погоды в Воронеже на октябрь. Во втором месяце осени никаких аномалий не ожидают.

- Среднесуточная температура октября (учитывается и день, и ночь) будет чуть выше многолетних значений - +6,3 градуса при норме +6. А вот осадков ожидаем немного меньше – 35 миллиметров. Учитывая, что норма – 39 мм., легко подсчитать, что выпадет в районе 90 процентов от обычного для октября количества дождей. Первые десять дней второго месяца осени можно охарактеризовать как прохладное бабье лето. Днем температура будет колебаться от 13 до 18 градусов, ночью – от 4 до 9, - рассказали в Воронежском гидрометцентре.

Напомним, ближайшие ночи в Воронеже еще будут холодными, а в выходные бабье лето уже уверенно вступит в свои права.