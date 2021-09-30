Системы экстренного оповещения населения проверят в Воронежской области 6 октября

В среду, 6 октября, 6 октября в Воронеже и районах области проверят систему оповещения населения. Сирены и сигнал «Внимание всем!» будут включать с 10:40. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Граждан просят не беспокоиться. Услышав сигнал, не паниковать и никуда не бежать – всю информацию и необходимые указания в случае проверки или настоящей ЧС передают по общедоступным каналам связи.

– В случае реальной необходимости система оповещения выключаться не будет, вместе с ней задействуется целый комплекс мер по оповещению и информированию: машины с громкоговорителями, перехват теле- и радиоканалов, SMS-рассылка экстренной информации по СМИ и прочее, – рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС.

Ранее проверка готовности систем оповещения населения в регионе проходила 3 марта.