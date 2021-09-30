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Спорт30 сентября 2021 17:33

Воронежский байдарочник завоевал бронзу чемпионата России

Вадим Сукочев взял медаль на дистанции 10000 метров
Юрий КОЗЛОВ
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Воронежские спортсмены увезли из Краснодара две медали.

Воронежские спортсмены увезли из Краснодара две медали.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Краснодаре завершился чемпионат России и всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ. Воронежские спортсмены привезли оттуда золото и бронзу.

Третье место на дистанции 10000 метров занял воронежец Вадим Сукочев. Эта гонка проходила в рамках чемпионата России. Вадим показал время 48,12,983 тысячных секунды. Второму призеру Игорю Калашникову, выступавшему за Москву и Тверскую область, он уступил больше двух секунд. Время Калашникова - 48,10,455. А чемпионом стал Дмитрий Буянов, представляющий Омскую и Московскую область. Его время - 48,06,178.

Ранее победителем всероссийского турнира стал еще один воронежский гребец Дмитрий Шаров. Он завоевал золотую медаль на дистанции 200 метров. Также в турнире принимала участие байдарочница Анастасия Небольсина. На дистанции 200 метров она показала результат во второй десятке. А на 500-метровой дистанции стала пятой.