Воронежская волейболистка победила на первенстве мира

Алина Рубцова и Игорь Балашев. Фото: cspsk-vrn.ru

В четверг, 30 сентября, в Мексике прошел финал первенства мира среди девушек до 18 лет. В нем сборная России встречалась с итальянками.

Наши девушки провели это мировое первенство с блеском. Сначала они выиграли все матчи в группе. Потом в четвертьфинале разделали под орех Польшу - 3:0 (25:11, 25:12, 25:15). В полуфинале россиянки также не встретили серьезного сопротивления. Сербия была разгромлена с тем же счетом 3:0 (25:13, 25:8, 25:21).

Финал получился немного более упорным. Но все равно наши волейболистки не отдали итальянкам ни одной партии – 3:0 (25:16, 25:17, 25:20).

Победителем первенства мира стала воспитанница СШОР № 3 Воронежа 17-летняя Алина Рубцова. Она выходила на площадку во всех играх. Уже третий год девушка учится в Санкт-Петербурге и выступает за дублирующий состав команды суперлиги «Ленинградка» на позиции связующего.

- Безумно рад за Алину. Это успех всего нашего воронежского волейбола. В третьей партии российские спортсменки стали немного уступать итальянкам и тренер сборной провел двойную замену. На площадку вышла в том числе и Алина. Россиянки смогли переломить ход игры и вырвать победу, - поделился эмоциями тренер Алины в МБУ СШОР № 3 Никита Елькин.

- Алина — очень упорный и нацеленный человек. Рад, что она прошла весь непростой отбор и оказалась в сборной России. Еще совсем недавно она выступала за сборную нашего региона на Спартакиаде молодежи и заняла вместе с командой на этапе ЦФО второе место, - рассказал президент федерации волейбола Воронежской области Игорь Балашев.