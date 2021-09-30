Определены восемь финалистов воронежского этапа конкурса «Народный участковый»

Лучшего участкового Воронежской области определят 16 сентября. Фото: из архива «КП»

В начале сентября в Воронежской области, как и по всей России, стартовал региональный этап отбора на всероссийский конкурс «Народный участковый – 2021». В течение первого месяца осени определяли восемь лучших полицейских. В итоге во второй этап вышли участковые из Воронежа, Борисоглебска, Нововоронежа, а также из Лискинского, Семилукского, Калачеевского, Каменского и Новоусманского районов.

Второй этап конкурса стартует 7 октября и продлится до 16 октября. Более подробно с информацией о каждом кандидате можно ознакомиться на сайте ГУ МВД России по Воронежской области в разделе «Народный Участковый».