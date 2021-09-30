В Воронеже мужчина перевел телефонным аферистам более 1 млн рублей

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

48-летний воронежец поверил мошенникам и перевел более 1 млн рублей аферистам на «безопасные» счета. Работали мошенники по уже знакомой схеме, представляясь сотрудниками правоохранительных органов.

Как сообщили в региональном главке, потерпевшему на сотовый позвонил неизвестный. Он сообщил, что якобы сотрудники банка передали мошенникам данные его банковского счета и те пытаются украсть деньги. Звонивший пояснил, что за мужчиной будет закреплен банковский работник. Тот объяснит, что нужно сделать, чтобы обезопасить средства.

Через некоторое время воронежцу перезвонили. И теперь уже лже-сотрудник банка рассказал о схеме. Мужчине требовалось через специальные приложения перевести имеющуюся у него на счету сумму другие счета. Он поверил и сделал, как велели ему аферисты. Как только операция была выполнена, связь со звонившим прервалась.

Поняв, что воронежец стал жертвой аферистов, он обратился в полицию.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».