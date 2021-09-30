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Общество30 сентября 2021 16:03

Воронежской УК назначили административный штраф за пыль и грязь в подъезде

Аналогичные нарушения выявили еще в 14 домах
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Государственная жилищная инспекция в ходе внеплановой выездной проверки обнаружила в первом подъезде дома № 64 по ул. Матросова слой пыли на почтовых ящиках, песок на ступенях, грязь на перилах и мусор на полу. Незадолго до этого жильцы многоэтажки написали в ведомство жалобу на отсутствие уборки в местах общего пользования.

- На момент проверки состояние подъезда свидетельствовало об отсутствии уборки и, как следствие, дезинфекции, что недопустимо в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, - отметили в ведомстве.

Обслуживание дома осуществляет УК «ЖИЛФОНД». За грубое пренебрежение своими обязанностями на коммунальную организацию составили протокол, материалы направили в суд. Суд встал на сторону ГЖИ и назначил УК в качестве наказания административный штраф.

В ГЖИ также отметили, что в августе и сентябре текущего за отсутствие дезинфекции в местах общего пользования инспекторы составили и направили для рассмотрения в суды 14 административных протоколов.