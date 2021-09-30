Мэр Вадим Кстенин дал старт месячнику благоустройства в Воронеже

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В Воронеже с 1 октября стартует месячник благоустройства. Соответствующее распоряжение подписал глава города Вадим Кстенин, сообщили в горадминистрации 30 сентября.

Мероприятия по приведению городских дворов и улиц в преддверии зимы в порядок продлятся до 30 октября. Также известны даты, когда состоятся санитарные дни – 6, 13, 20 и 27 октября. А вот районные субботники, к которым так привыкли горожане, пройдут 2, 9, 16, 23, 30 октября.

Как отметили в мэрии, многие годы десятки тысяч воронежцев принимали участие в субботниках. Горожане помогали муниципальным службам наводить порядок в парках и скверах, убирали листву, сгребали мусор и сами делали наш областной центр чище и красивее.

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– Ежедневная круглосуточная работа муниципальных комбинатов благоустройства делает Воронеж чистым, но только любовь и забота горожан могут сделать его по-настоящему уютным!, – справедливо заметил Вадим Кстенин.

Правда, невозможно пока вернуться к привычному режиму проведения субботников. Из-за вызывающей сложности эпидобстановки воронежцев массово на них приглашать на них не будут.

– В очередной раз мы не сможем пригласить горожан выйти на традиционные организованные субботники. В этот месячник вновь будем справляться с основным объемом работ своими силами. Но мы будем благодарны каждому неравнодушному воронежцу, который в свободное время найдет возможность собрать мелкий мусор возле своего дома, поправить и покрасить лавочку, посадить дерево, очистить палисадник или прилегающую территорию в частном секторе. Мы все вместе живем в нашем прекрасном городе, убежден, делать его чище, красивее и комфортнее для жизни – наша общая забота, – отметил мэр Вадим Кстенин.

А фотографиями своих достижений в плане наведения чистоты в Воронеже можно поделиться в соцсетях.. Как отметили в управлении информации горадминистрации, лучшие истории опубликуют в пабликах, аккаунтах и каналах мэрии, только помечать их хештегом – #чистимворонеж.