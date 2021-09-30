Под Воронежем двух мужчин насмерть придавило бетонной плитой

Обстоятельства трагедии выясняют сотрудники Следственного комитета. Фото: из архива «КП»

В четверг, 30 сентября жуткий несчастный случай произошел в поселке Отрадное Новоусманского района. Двух мужчин 20 и 29 лет придавило насмерть бетонной плитой. Подробности трагедии пока неизвестны.

- Следователь проводит проверку по факту гибели мужчин в возрасте 20 и 29 лет в результате несчастного случая. Выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в региональном управлении Следственного комитета.