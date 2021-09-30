Водитель рейсового микроавтобуса устроил массовое ДТП на воронежской трассе

Полицейские начали проверку обстоятельств аварии с участием трех автомобилей на дороге в Каширском районе. По предварительной информации, ДТП устроил 27-летний водитель микроавтобуса «Форд Транзит», следовавшего по маршруту «Семилуки-Петропавловка». В салоне находились 14 пассажиров. Двигаясь в направлении Ростова-на-Дону «Форд» протаранил автомобиль «Хендэ Грета» под управлением 64-летнего жителя Владимирской области.

От удара «Хендэ» отбросило на стоящий на обочине «Ниссан Мурано» под управлением 43-летнего москвича, который остановился на проезжей части после попадания в него фрагмента лопнувшего колеса от проезжающего мимо грузового автомобиля.

В результате аварии пострадала 60-летняя жительница Костромы, пассажирка «Хендэ», ее забрала «скорая».