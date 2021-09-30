На воронежской реке Подгорная началась подготовка к расчистке русла

Фото с сайта департамента природных ресурсов и экологии области

Две недели назад на реке Подгорная в Воронежской области начались работы по расчистке русла. А недавно сотрудники департамента природных ресурсов и экологии оценили первые результаты.

Как рассказал представитель фирмы-подрядчика, на подготовительном этапе идет расчистка прибрежной полосы от древесно-кустарниковой растительности и подготовка технологических площадок для подъезда тяжелой техники. Сейчас на объекте работают четыре машины.

Река Подгорная и река Толучеевка, в месте слияния которых находится начало участка, который предстоит расчистить, для жителей Калачеевского района представляют большую ценность. Жители надеются, что проведенные мероприятия позволят улучшить пропускную способность водоема и усилят течение, что защитит прибрежные дома от подтоплений.

Напомним, что протяженность расчищаемого участка русла реки – 3,7 км. Работы завершатся в октябре 2023 года.