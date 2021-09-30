В лесу под Воронежем спасатели искали трех человек

Фото поисково-спасательного отряда "Регион 36"

Инциденты произошли 27 сентября. Сначала на телефон спасения 112 поступил звонок о том, что двое мужчин заблудились в лесу поселка Маклок Новоусманского района. Около 20:00 на место выехали сотрудники трех экипажей поисково-спасательного центра «Регион 36» и одного «ВНЕ ДОРОГ».

Прибыв на место, экипажи разделились, чтобы проехать, максимально закрыв территорию поиска.

– Работали на отклик. Ближе к 22:00 пришло сообщение, что люди нашли свой автомобиль и благополучно уехали домой. Казалось бы, все, поиск закрыт и можно ехать домой, но на телефон снова приходит заявка и уже из района Малышево, – поделились поисковики.

Оказалось, что там в лесу заблудился еще один мужчина. По счастью, он также через некоторое время самостоятельно нашел дорогу домой.

Несмотря на то, что обе истории закончились благополучно для заблудившихся, поисковики напоминают всем, кто планирует поход в лес, правила. Лучше всего одевайте яркую одежду, также обязательно с собой возьмите заряженный телефон и запас воды. В случае, если заблудились, сразу же позвоните в 112, не теряя времени.