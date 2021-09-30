Воронежцы могут высказать свое мнение по профилактике вреда охраняемым природным территориям

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Мэрия Воронежа приглашает горожан к обсуждению проекта распоряжения администрации «Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения на территории городского округа город Воронеж на 2022 год».

Документ размещен в разделе «Экономика - Муниципальные функции» на сайте мэрии. Предложения горожан ждут сотрудники управления экологии в период с 1 октября по 1 ноября 2021 года. Замечания и пожелания можно направлять как на электронный адрес управления экологии: ecoupr@cityhall.voronezh-city.ru так и по почте непосредственно в управление: Плехановская ул., 8, г. Воронеж, 394018.