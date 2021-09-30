В Воронеже перестанут ходить автобусы №57в и № 93

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

С 1 октября в Воронеже ликвидируются два автобусный маршрута: № 57В (ул. Перхоровича — ул. Антонова-Овсеенко) и № 93 (ж/д вокзал «Воронеж-1» — Митрофановский источник).

Как сообщили в мэрии, маршрут №57в заменит оптимизированный маршрут № т17, на котором работают автобусы большого класса.

А вместо маршрута № 93 будет циркулировать № 29 «Митрофановский источник – ул. Шишкова», который уже начинает работать в тестовом режиме. Пока на нем заняты микроавтобусы.

- Трасса их движения начнется от остановки «ВГУ», автобусы проследуют по Университетской площади, улице Плехановской, площади Ленина, проспекту Революции, улицам Ленина, Урицкого, Транспортной, 45 Стрелковой Дивизии, Шишкова до остановки «мкр. Дубрава». В обратном направлении – по улице Шишкова, Московскому проспекту (разворот в районе дома № 133, затем по Московскому проспекту до разворота в районе Памятника Славы), улицам Хользунова, Шишкова, 45 Стрелковой Дивизии, Транспортной, Урицкого, Ленина, проспекту Революции, площади Ленина, улице Плехановской, Университетской площади, - рассказали в мэрии.