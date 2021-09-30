Главный тренер воронежского «Факела» о поражении от «Алании»: «Нам не хватило времени»

Олегу Василенко, несмотря на поражение "Факела", игра понравилась. Фото: кадр с видео youtube.com

Главный тренер «Факела» так прокомментировал поражение от владикавказской «Алании» - 0:1:

- Хорошая игра получилась. С «Аланией» никому просто не бывает. Обе команды держали темп. Игра шла до гола. Мы не дали «Алании» создать много моментов. Могло быть у нас более качественное развитие атаки, однако был контроль над ходом игры в центре поля и на чужой половине. За ребят не стыдно, я их поблагодарил. Перед матчем хорошо изучили соперника, знали, что на «стандартах» игроки «Алании» действуют разнообразно. В итоге с их стороны было всего одно стандартное положение. Во втором тайме прибавили в скорости, но забить не смогли. Считаю, что нам просто не хватило времени. Ничего не поделаешь, это футбол.

Напомним, «Факел» после проигрыша остался на третьем месте, но его догнал по очкам «СКА-Хабаровск». Ближайший домашний матч с ивановским «Текстильщиком» воронежская команда проведет без зрителей из-за ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу.