Фото - мэрия Воронежа

Сегодня, 30 сентября, в Воронеже завершается сезон работы городских фонтанов. Им предстоит консервация. Об этом сообщили в мэрии.

В этом году они работали меньше обычного. В прошлом году по просьбам горожан их не отключали до 14 октября. Кроме того, ООО «РВК-Воронеж» завершит работу фонтанов в Кольцовском сквере и на проспекте Революции.

До наступления холодов специалистам предстоит проверить все системы подачи воды, очистить днища и стенки чаш от мусора, грязи и ила, демонтировать насосы и светильники.