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Общество30 сентября 2021 12:49

Тело 37-летней женщины нашли под окнами многоэтажки в Воронеже

При осмотре у нее определили травмы, характерные при падении с высоты
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

Около многоэтажного дома на улице Переверткина в Воронеже около 7 часов утра обнаружили тело 37-летней женщины. Информацию об этом подтвердили в следственном управлении СКР по региону.

При осмотре у нее определили травмы, характерные при падении с высоты. Следователи уже провели осмотр места происшествия. В данный момент опрашиваются очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.