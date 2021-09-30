Воронежский «Факел» сыграет с ивановским «Текстильщиком» без зрителей

Коронавирус оставил "Факел" без поддержки зрителей. Фото: с сайта ФК "Факел"

Ближайший матч в Воронеже «Факел» вынужден будет сыграть без зрителей. Такое решение приняли из-за рекомендации Роспотребнадзора в связи с ухудшением ситуации с заражениями «ковидом». Напомним, несколько дней количество заболевших бьет рекорды. Если совсем недавно их было меньше 500, то на утро четверга, 30 сентября, - уже 566.

Встречу с ивановским «Текстильщиком» можно будет увидеть только в прямой трансляции на Яндекс.Спорт и Триколор. Игра начнется 3 октября в 17.00.

Команда из города невест сейчас занимает 17 место с 13 очками. «Факел» пока третий. В активе воронежского клуба 27 очков.