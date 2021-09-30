В Воронежской области отменили противопожарный режим

Но правила обращения с огнем никто не отменял, напомнили спасатели Фото: из архива «КП»

В Воронежской области после серии дождей и похолодания миновала угроза возникновения лесных пожаров. В связи с этим с 29 сентября в регионе отменили особый противопожарный режим, действовавший с апреля.

- Однако, это не означает, что можно необдуманно проводить огневые работы, - напомнили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. - При проведении таких работ необходимо строго руководствоваться правилами противопожарного режима Росии.

Спасатели напомнили, что за небрежное обращение с огнем предусмотрена административная и уголовная ответственность.