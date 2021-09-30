В Воронеж в выходные придет бабье лето

Октябрьское бабье лето порадует солнцем и прохладой. Фото: Евгения ГУСЕВА

К воронежцам наконец-то придет бабье лето. На этот раз довольно прохладное.

- Тем не менее это настоящее бабье лето - возврат тепла при ясной погоде и слабом ветре. Так как наступило оно только в октябре, то температуры в 20 градусов ожидать не стоит. Днем в ближайшие дни будет от 12 до 17. Ночь на 1 октября еще будет холодной, а потом столбик термометра даже в темное время суток поднимется до +5 и даже +10 градусов. Такая погода, по предварительным данным, продлится всю следующую неделю, - рассказали в Воронежском гидрометцентре.

В ночь на пятницу, 1 октября, луна будет показываться сквозь облака. Столбик термометра будет держаться в районе +3 градусов. Днем на солнце иногда будут набегать тучи. Температура повысится до +12.

В субботу, 2 октября, ночью вместо северо-восточного ветра подует восточный. Снова будет переменная облачность на этот раз при +5 градусах. Днем потеплеет до +14. Снова обещают солнечную погоду, впрочем, иногда дневное светило будет скрываться за тучами.

В ночь на воскресенье, 3 октября, вновь луна будет то выходиться, то прятаться за облаками. На этот раз прогнозируют +6 градусов. Днем уже обещают +16. И снова на солнце только изредка будут набегать тучи.

В понедельник, 4 октября, ночью при переменной облачности градусник покажет уже +7. Днем температура повысится до +15. Будет светить солнце, однако могут набежать тучи, и тогда вероятен небольшой дождь.