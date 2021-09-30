В Воронеже при ремонте медучреждения подрядчик украл 330 тысяч

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

Воронежские полицейские выявили факт хищения крупной суммы подрядчиком при проведении капитального ремонта медицинского учреждения. По подозрению в совершении преступления задержали 37-летнего директора организации, заключившей государственный контракт на проведение работ.

По версии следствия, в мае 2020 года руководитель общества с ограниченной ответственностью подрядился выполнить ремонт помещений медучреждения на сумму свыше 4 млн 600 тысяч рублей. В перечне работ значились ремонт систем отопления, водоснабжения и электроснабжения.

В сентябре подрядчик предоставил заказчику отчет, в котором указал несуществующие данные: завысил объемы фактически выполненных работ и заменил используемые материалы. Например, вместо специализированного свето-техническое оборудования установил другое, не соответствующее заявленному и предъявляемым требованиям.

Таким образом подрядчик «сэкономил» себе в карман более 330 тысяч рублей.

Полицейские возбудили в отношении директора фирмы уголовное дело по статье «мошенничество». Мужчину отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до шести лет лишения свободы.