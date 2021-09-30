В Воронеже в ДТП с двумя иномарками пострадали две женщины

Последствия ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В среду, 29 сентября, в 19.15 у дома № 3 на улице Брусилова случилась авария.

64-летняя женщина, рулившая «Судзуки Гранд Витара», ехавшая от Чернавской дамбы, поворачивала налево на Ленинский проспект. И не пропустила двигавшийся навстречу «Ниссан Лиф».

32-летний водитель «Ниссана» тяжелых травм не получил. А вот пожилая автоледи и ее 63-летняя пассажирка после ДТП оказались в больнице.

Последствия ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские продолжают выяснять обстоятельства аварии, в частности, причины нарушения правил женщиной, рулившей «Судзуки».

Дорога после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Последствия ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- Всего в Воронежской области 29 сентября было 125 ДТП, из них 99 – в Воронеже, 21 – на районных дорогах, 5 – на федеральных трассах. В трех авариях получили травмы четыре человека. Задержаны и оштрафованы 13 пьяных водителей, а также еще 112, не пропускавших пешеходов, - сообщили в региональном ГУ МВД.