За неделю жилинспекция отштрафовала девять сотрудников воронежских УК

управляющие организации на предмет выполнения ими своих обязанностей. По итогам проверок 20 организациям выдали предписания об устранении выявленных нарушений, на 10 УК (УК Ленинского района, РЭК «Комфорт» Коминтерновского района Воронежа, РЭК Центральный, РЭП – 101, РЭК Содружество, УК «Городок») и одно должностное лицо (директора УК Левобережного района) составили протоколы.

Штрафы и выговоры получили 9 лиц, из них 7 должностных лиц (УК Советского района, УК Центрального района, «Альянс», УК Мастер, УК «Городок») и два юридических лица (РЭК Жилищное Единство Коминтерновского района Воронежа, УК «РЭП – 101»).