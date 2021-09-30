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Происшествия30 сентября 2021 9:19

Ночью в Воронеже из горящего дома эвакуировали 8 человек, один человек погиб

Погибшему было 64 года
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области

Фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области

В ночь на четверг, 30 сентября, в Воронеже на улице Ленинградской д.59/7 возник пожар. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, в двухкомнатной квартире в комнате площадью 18 квадратных метров сгорели вещи.

Из-за сильного задымления из дома пришлось эвакуировать восемь человек. Двоих спасли из горящего помещения. К сожалению, не обошлось без жертв. В результите ЧП погиб 64-летний мужчина.

Пожар полностью потушили в 2.21 часа. На его ликвидации работали три пожарных отделения в составе 11 человек с привлечением трех спецмашин.