Воронежский «Факел» проиграл «Алании» из Владикавказа

Матч на выезде с «Аланией», как и в прошлом сезоне, получился для «Факела» неудачным. Игра в Грозном (стадион во Владикавказе находится на ремонте) началась с равной борьбы. Все решили индивидуальные действия Николая Гиоргобиани, пустившегося в слаломный дриблинг и покативший мяч на Кобесова. Давид пробил вроде бы не сильно, но точно, Илья Свинов был бессилен спасти – 0:1.

В первом тайме после длинной передачи Андрей Разборов вышел один на один с вратарем «Алании» Солдатенко, но промазал. А во втором после хорошей подачи Руслана Магаля чуть неточно пробил из центра штрафной вышедший на замену Максим Максимов. На этом опасные моменты воронежской команды закончились.

После поражения от «Алании» «Факел» опустился на четвертое место, пропустив вперед «СКА-Хабаровск». У дальневосточников тоже 27 очков, но лучше дополнительные показатели.

В следующем матче 3 октября «Факел» встретится в Воронеже с ивановским «Текстильщиком», сейчас занимающим 17 место.