В Воронежской области мужчина может сесть на десять лет за три мешка марихуаны

Мешки с марихуаной, обнаруженные у 42-летнего мужчины. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Старший участковый по Лискинскому району Александр Яценко получил оперативную информацию о том, что 42–летний житель села Песковатка хранит у себя наркотические средства. Страж порядка нагрянул с обыском в дом мужчины на улице Свободы. Во дворе в сараях участковый нашел три мешка с частями конопли, которые находились на различных стадиях сушки. Экспертиза определила, что они уже представляли собой марихуану общим весом около 1,600 килограмма.

- Мужчина заявил, что коноплю он собрал на берегу реки Икорец. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконное хранение и изготовление наркотических средств». Жителю Песковатки грозит до десяти лет лишения свободы, - сообщили в региональном ГУ МВД.