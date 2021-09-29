В Воронеже тепло подали в 52 процента жилых домов

В почти половине домов Воронежа с центральным отоплением еще холодно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На 18.00 среды, 29 сентября, тепло подали в 2422 из 4656 многоквартирных жилых домов (то, есть в 52 процента МКД). Такие цифры дали в пресс-службе мэрии

- Школы и дошкольные учреждения теплом обеспечены, однако, в отдельных ситуациях продолжаются пусконаладочные работы, проводят регулировку, удаляют воздушные пробки. На эти процессы отводится две недели, - добавили в управлении информации мэрии. - В пяти медицинских учреждениях, где пока еще нет тепла, оно появится после завершения ремонтных (в основном, плановых) и / или пусконаладочных работ на сетях.

Напомним, отопительный сезон в жилых домах в Воронеже стартовал в понедельник, 27 сентября. В социальные учреждения тепло начали подавать неделей ранее – 20 сентября.