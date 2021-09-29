В Воронеже водитель «восьмерки» во дворе дома сбил трехлетнюю девочку

Девочку, сбитую "восьмеркой", отвезли в больницу. Фото: из архива «КП»

В понедельник, 27 сентября, в 19.50 в микрорайоне Боровое Железнодорожного района на улице Федора Тютчева у дома № 93/3 случилась авария, в которой пострадала маленькая девочка.

25-летний водитель «восьмерки» не успел затормозить перед трехлетним ребенком, выбежавшим на дорогу. Мама девочки при этом почему-то находилась на расстоянии нескольких метров от нее. Ребенок в аварии получил травмы. Девочку отвезли в больницу.

В ГИБДД напомнили, что в 2021 году уже случилось 15 ДТП, в которых сбивали детей до семи лет. В этих авариях погиб один ребенок и 15 получили ранения.

Полицейские просят родителей внимательно следить за маленькими детьми даже во дворах, где машины ездят вроде бы не так часто.