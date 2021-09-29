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Происшествия29 сентября 2021 17:23

В Воронеже водитель «восьмерки» во дворе дома сбил трехлетнюю девочку

Мама почему-то не уследила за ней
Юрий КОЗЛОВ
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Девочку, сбитую "восьмеркой", отвезли в больницу.

Девочку, сбитую "восьмеркой", отвезли в больницу.

Фото: из архива «КП»

В понедельник, 27 сентября, в 19.50 в микрорайоне Боровое Железнодорожного района на улице Федора Тютчева у дома № 93/3 случилась авария, в которой пострадала маленькая девочка.

25-летний водитель «восьмерки» не успел затормозить перед трехлетним ребенком, выбежавшим на дорогу. Мама девочки при этом почему-то находилась на расстоянии нескольких метров от нее. Ребенок в аварии получил травмы. Девочку отвезли в больницу.

В ГИБДД напомнили, что в 2021 году уже случилось 15 ДТП, в которых сбивали детей до семи лет. В этих авариях погиб один ребенок и 15 получили ранения.

Полицейские просят родителей внимательно следить за маленькими детьми даже во дворах, где машины ездят вроде бы не так часто.