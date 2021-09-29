Женщина из села рядом с Воронежем пожаловалась на холод в детсаде

Власти обещают, что батареи в детсаду Бабяково скоро должны потеплеть. Фото: Евгения ГУСЕВА

В паблике «Мой и твой Воронеж» пользователь Елена Ванина разместила пост, в котором сообщила, что до сих пор нет отопления в детсаде села Бабяково Новоусманского района.

- Кормят завтраками со дня на день и до сих пор холод, дети вымерзли, позаболели почти все!!! Может хоть через огласку возможно решить этот вопрос, - написала Елена.

В администрации Новоусманского района так прокомментировали ситуацию в детсаде:

- Старт отопительного сезона в социальных объектах района дан 27 сентября. Часть образовательных учреждений - школ и садов - уже подключена к теплоносителю, часть будет подключена в ближайшее время. Процесс не моментален, при пуске тепла часто требуются регулировки систем из-за воздушных пробок и других факторов. Нет нарушения предельных сроков по подаче тепла. И, кстати, весной Новоусманский район был чуть ли не единственным, сумевшим вернуть тепло в социальные объекты при резком похолодании уже после окончания отопительного сезона.