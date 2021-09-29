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Общество29 сентября 2021 16:18

В Воронеже в Пенсионном фонде незаконно отказали в начислении выплаты 14-летней девочке

Ее мама не заполнила в заявлении необязательную графу
Олег КУЗНЕЦОВ
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14-летней девочке назначили выплату только после вмешательства прокуратуры.

14-летней девочке назначили выплату только после вмешательства прокуратуры.

Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

В июле 2021 года жительница Воронежа обратилась в городское отделение Пенсионного Фонда за назначением ежемесячной денежной выплаты на 14-летнюю дочь. Деньги полагались на детей от 8 до 17 лет. Женщина заполнила все обязательные реквизиты в заявлении. А один из необязательных пунктов оставила пустым. На этом основании ей и отказали в выплате.

Женщина пожаловалась в прокуратуру Воронежа. После вмешательства надзорного ведомства ее дочери назначили ежемесячное пособие – 4 700 рублей.