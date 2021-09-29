В Воронеже в Пенсионном фонде незаконно отказали в начислении выплаты 14-летней девочке

14-летней девочке назначили выплату только после вмешательства прокуратуры. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

В июле 2021 года жительница Воронежа обратилась в городское отделение Пенсионного Фонда за назначением ежемесячной денежной выплаты на 14-летнюю дочь. Деньги полагались на детей от 8 до 17 лет. Женщина заполнила все обязательные реквизиты в заявлении. А один из необязательных пунктов оставила пустым. На этом основании ей и отказали в выплате.

Женщина пожаловалась в прокуратуру Воронежа. После вмешательства надзорного ведомства ее дочери назначили ежемесячное пособие – 4 700 рублей.