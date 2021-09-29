В Воронежской области гость с юга за взятку в 75 тысяч рублей поплатится штрафом в 200 тысяч

Житель Краснодарского края заплатит штраф, почти втрое превышающий сумму его взятки полицейскому. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

В Воронежской области вынесли приговор 33-летнему жителю Краснодарского края. Его признали виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ «Покушение на дачу взятки за совершение незаконного бездействия».

Эта история началась 13 апреля. В тот день в Богучарском районе полицейские задержали 39-летнего краснодарца за употребление наркотиков без назначения врача. В отделе полиции мужчина позвонил своему знакомому и попросил его привезти деньги.

Утром 14 апреля 33-летний знакомый приехал в Богучарский район и развил бурную деятельность. Явился в отдел полиции и попытался дать взятку полицейскому за то, чтобы тот не возбуждал административное дело на его приятеля. Он предлагал стражу порядка 75 тысяч рублей, пытаясь договориться, чтобы оперуполномоченный часть денег взял себя, а остальные передал 39-летнему краснодарцу.

Однако полицейский не стал делать ни того, ни другого, а просто заявил о факте дачи взятки куда следует. 33-летнего мужчину задержали.

- На предварительном следствии житель Краснодарского края признал свою вину. Ее подтверждают также показания свидетелей. В итоге по приговору суда мужчину оштрафовали на 200 тысяч рублей, - сообщили в региональном управлении Следственного комитета.