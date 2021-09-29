Венгры презентовали в Нововоронеже новый вид спорта – текбол

Автор фото Ольга Мартынова

Цель – обмен опытом между атомными станциями и городами расположения атомных обьектов.

Представители делегации побывали на блочном пункте управления (БПУ), центральном щите управления (ЦЩУ), в машинном зале энергоблока №6 НВ АЭС, а также на смотровой площадке инновационных энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200. Директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров рассказал гостям о самых современных технологиях, применяемых в атомной отрасли.

Автор фото Роман Пышкин

Для венгерской делегации провели экскурсию по спортивным обьектам Нововоронежа, построенным в рамках реализации Соглашения между Госкорпорацией «Росатом» и правительством Воронежской области.

Кульминацией визита стало вручение городу, Нововоронежской АЭС и Нововоронежскому политехническому колледжу трех специальных столов для текбола – нового вида спорта, который изобрели в Венгрии в 2014 году. В спорткомплексе «Атом Арена» венгерские спортсмены провели увлекательный мастер-класс для нововоронежцев, устроив совместную тренировку.

«С каждым годом текбол приобретает все большую популярность, его назвали самым быстроразвивающимся спортом в мире. Сейчас в текбол играют более чем в ста странах. Обсуждается возможность дать этому виду спорта олимпийский статус. Любой желающий может найти для себя что-то интересное в текболе. Он доступен для всех и даже для людей с ограниченными возможностями здоровья. Мы хотим, чтобы школьники, студенты, все жители города вернулись на свежий воздух и занимались спортом», – сказал основатель и президент международной федерации текбола Габор Боршаньи.

«Нововоронеж славен тем, что мы зачастую начинаем что-то новое, внедряем инновации, которые распространяются не только в стране, но и по всему миру. Уверен, у текбола большое будущее. Надеемся, на дальнейшее сотрудничество наших городов-побратимов – Нововоронежа и Пакша», – добавил глава г. Нововоронежа, заместитель директора НВ АЭС Николай Нетяга.

В рамках визита венгерской делегации также была организована фотовыставка «Атомная династия», где нововоронежские и венгерские фотографы, работники АЭС, поделились своим видением масштаба, красоты и значимости АЭС.

Напомним, в апреле 2015 года в Нововоронеже было подписано соглашение о побратимских связях и сотрудничестве между городами Пакш и Нововоронеж.

Нововоронеж и Пакш свзяывают давние отношения. В 70-х годах в 100 км от Будапешта началось строительство АЭС «Пакш». Прототипами всех четырех энергоблоков единственной АЭС в Венгрии стали энергоблоки №3 и №4 НВ АЭС с реактором ВВЭР-440. Сейчас все подобные энергоблоки называют «нововоронежской династией». В сооружении и пусконаладке активное участие принимали специалисты из Нововоронежа.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС