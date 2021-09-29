В Воронеже суд заставил «Левобережные очистные сооружения» достроить цех для борьбы с вонью

Когда достроят очень нужный для борьбы с вонью цех, пока по-прежнему неясно. Фото: Татьяна МИСТЮКОВА

В Левобережном районном суде удовлетворили иск Воронежского межрайонного природоохранного прокурора в отношении ООО «Левобережные очистные сооружения» (ЛОС). Это предприятие обязали достроить наконец-то цех механического обезвоживания осадка.

Напомним, в 2019 году именно с его появлением связывали надежду на ликвидацию страшной вони, временами появляющейся не только в ближних к очистным сооружениям домах, но даже и в других районах Воронежа. Осадки канализации просто шли бы туда, а не на иловые карты, где они на открытом пространстве гниют и отравляют воздух.

В прокуратуре отмечают, что цех должны были построить еще в конце 2019 года, но он не заработал до сих пор. Ранее по поводу ужасного запаха возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Максимальная ответственность по нему - штраф до 300 тысяч рублей либо два года лишения свободы.

В июле 2019 года губернатор Александр Гусев фактически обвинили руководство «ЛОС» в откровенном саботаже, который, по версии главы региона, и привел к появлению отвратительного запаха. А 18 августа гендиректора «ЛОС» Игоря Житарюка задержали сотрудники УФСБ по подозрению в мошенничестве на два миллиона рублей. Вскоре его отпустили под подписку о невыезде.