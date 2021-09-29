В райцентре Воронежской области создали огромное панно на петровскую тему

В центре Павловска появилось масштабное уличное панно на историческую тему. Арт-объект создали в рамках академического пленэра «Виват, Россия! Виват, Воронеж!», который завершается 30 сентября в Воронежской области. Роспись сделали художники из Санкт-Петербурга - Евгений Ячный и Чермен Гугкаев (авторы эскиза), Ирина Берлизева, Андрей Добрынин и Наталья Цветкова.

Всего в этом году в пленэре участвуют 17 творцов из Москвы, Санкт-Петербурга, Липецка, Воронежа, Воронежской области. Кроме вышеперечисленных, это: Владимир Пименов, Андрей Дубов, Оксана Смотрова, Александр Золотых, Николай Третьяков, Андрей Лосев, Олег Малявкин, Максим Аникандров, Виктор Микитюк, Елена Хорошилова, Сергей Коваль, Андрей Филиппов.

Нынешний пленэр посвящен 350-летию Петра Первого и его деятельности на нашей земле. Корабельные верфи в Воронеже и Павловске, созданные по указу Петра I, исторически определили становление Русского флота, придав импульс политическому, экономическому и культурному развитию не только нашего региона, но и Российского государства в целом.

По итогам пленэра пройдет выставка в Павловске, затем ее покажут в музее имени Крамского в Воронеже. Кроме того, издадут каталог, включающий лучшие произведения участников. Работы, переданные художниками пленэра в фонд Воронежской области, украсят социальные объекты региона.