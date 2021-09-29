В Россоши на ремонт регулярно ломающегося канализационного коллектора потратят до 21,4 миллиона рублей

Россошанцы несколько дней вынуждены были стоять в очередях за водой. Фото: администрации Россоши. Фото: другой источник.

На выездном совещании областного правительства под председательством заместителя губернатора Сергея Честикина в Россоши обсудили проблему аварийного канализационного коллектора на улице Максима Горького. Напомним, в последнее время там с июля по сентябрь 2021 года случились сразу три аварии.

Самая крупная из них произошла 22 августа. Тогда в образовавшуюся на месте аварии яму провалился даже «КамАЗ». Без воды остались по крайней мере на трое с лишним суток более 300 многоквартирных домов и 19 соцобъектов (в том числе детские сады и две больницы). Канализационные стоки начали стекать в реки, погибла рыба. Возбудили сразу два уголовных дела: по ч. 1 ст. 250 УК РФ «Загрязнение вод» и по ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность». Ход их расследования находится на контроле в прокуратуре

На совещании отметили, что коллектор был построен в 2006 году, срок его эксплуатации далеко не вышел. Однако фактически он находится в таком жутком состоянии, что его надо менять полностью.

Тем не менее пока ограничатся ремонтом аварийного участка трубы длиной 514 метров. Объявлен аукцион на эти работы. Его начальная цена – 21,4 миллионов рублей. Ремонт нужно будет завершить до декабря 2021 года.

Любопытно, что тему ответственности того подрядчика, который так отвратительно сделал трубу, быстро ставшую аварийной, на совещании, судя по официальной информации, вообще не поднимали.