Воронежцам расскажут о мифах и легендах, связанных с городом

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

30 сентября в Воронежском краеведческом музее (Плехановская, 29) открывается выставка «Мифы и легенды о Воронеже», которая тоже посвящена юбилею города и раскрывает его богатую историю через увлекательные легенды, давным-давно сформировавшиеся в народной памяти. Исторические мифы украшают и дополняют культурно-историческое наследие Воронежа, делая рассказы о его прошлом еще более запоминающимися.

- На выставке рассматриваются наиболее интересные мифы и легенды о летописном Воронеже, древней крепости XVI-XVII веков, Воронеже - колыбели российского флота, городе конца XIX-начала XX века и советских лет. Эти сюжеты иллюстрируют уникальные предметы краеведческого музея, многие из которых выставляются в экспозиции впервые за многие десятилетия, - отметили в музее. - Самой легендарной личностью, пребывание в Воронеже которой породило наибольшее количество мифов, является, разумеется, Петр Великий – строитель первого российского флота в нашем крае. Однажды, направляясь в Воронеж, Петр I остановился в одном селе, где решил помериться силами с местным плотогоном, прославленным за богатырское телосложение. В ходе поединка крестьянин уложил царя на лопатки. В честь этого события, как гласит легенда, получило свое название село Лопатки Рамонского района.

О пребывании государя в Воронеже повествует несколько тематических блоков выставки. В экспозиции представлены инструменты корабельных артиллеристов, подлинные ядра XVIII в., документы эпохи.

Выставка «Мифы и легенды о Воронеже» проработает до 31 декабря.