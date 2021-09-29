В Воронеже поймали таксиста, который 57 раз нарушил ПДД

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28 сентября сотрудники ДПС в Воронеже остановили «Фольксваген Поло» с цветографической раскраской такси. При проверке по базам учета полицейские установили, что данный автомобиль 57 раз нарушил ПДД, общая сумма задолженности по штрафам превышает 60 тысяч рублей. Приехавшие на место сотрудники службы судебных приставов вручили 29-летнему водителю требование о явке для оплаты имеющейся задолженности. Сотрудники ДПС отстранили мужчину от управления данным автомобилем и передали его 37-летнему владельцу, который сдает данную машину в аренду.

Остановленный водитель сказал полицейским, что он в такси якобы не работал, а арендованный автомобиль использовал для личных целей.