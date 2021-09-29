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Здоровье29 сентября 2021 12:03

Коронавирус в Воронежской области обновил антирекорд: к 28 сентября еще 562 заболевших

За сутки скончались 34 пациента
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Коронавирус в Воронежской области обновил антирекорд. Утром 29 сентября региональный оперштаб озвучил свежую статистику по заболеваемости. За минувшие сутки COVID-19 обнаружили еще у 562 человек. Всего с начала пандемии в Воронежской области зарегистрировали 132 751 случай ковида.

За прошлый день скончались от последствий коронавируса еще 34 пациента. Всего зафиксировали 5 761 летальный случай.

Выздоровели за минувшие сутки 325 пациентов. Всего с начала наблюдений смогли победить "корону" 110 503 жителей Воронежской области.