Коронавирус в Воронежской области обновил антирекорд: к 28 сентября еще 562 заболевших

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Коронавирус в Воронежской области обновил антирекорд. Утром 29 сентября региональный оперштаб озвучил свежую статистику по заболеваемости. За минувшие сутки COVID-19 обнаружили еще у 562 человек. Всего с начала пандемии в Воронежской области зарегистрировали 132 751 случай ковида.

За прошлый день скончались от последствий коронавируса еще 34 пациента. Всего зафиксировали 5 761 летальный случай.

Выздоровели за минувшие сутки 325 пациентов. Всего с начала наблюдений смогли победить "корону" 110 503 жителей Воронежской области.