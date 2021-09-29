В Воронежской области отец украл у сына 288 тыс гранта на развитие фермерского хозяйства

В Новохоперском районе правоохранители выявили факт хищения бюджетных средств. Отец подставил сына-предпринимателя, который летом 2015 года получил грант в размере 600 тысяч рублей на развитие своего фермерского хозяйства по разведению крупного рогатого скота и земледелию.

61-летний отец главы фирмы, не осведомив сына о своих действиях, составил фиктивный договор о покупке трактора МТЗ-82, который уже несколько лет находился в его собственности. По договору стоимость сельхозтехники составила 320 тысяч рублей, из которых 288 тысяч рублей покрывалась за счет средств гранта. Впоследствии глава хозяйства представил в уполномоченный орган пакет документов, в том числе и фиктивный договор, об израсходованной из общей суммы гранта части денежных средств. Похищенные 288 тысяч рублей пенсионер израсходовал на личные нужды, не связанные с предпринимательской деятельностью сына.

Теперь мужчине предстоит ответить за мошенничество, ему грозит срок до шести лет.