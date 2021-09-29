Строительную компанию накажут за покалечившегося сотрудника

Гострудинспекция Воронежской области завершила расследование несчастного случая, произошедшего в компании, занимающейся производством строительных изделий. Формовщик, выполняя отделочные работы, потерял равновесие и упал с высоты трех метров, в результате чего получил тяжелые травмы.

- После проверки инспекторами установлено, что основной причиной несчастного случая стало то, что работодатель не установил дополнительные защитные ограждения - то есть не принял меры, исключающие возможность падения работника с формовочной установки, - сообщили в Гострудинспекции Воронежской области. - В настоящее время решается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности. Материалы проверки переданы в правоохранительные органы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении строительной компании.