Житель Воронежской области, катавшийся пьяным на мопеде, пытался откупиться от сотрудника ДПС 12 тысячами рублей

Следователи передают в суд уголовное дело 36-летнего жителя Бутурлиновки, обвиняемого во взятке.

21 июня 2021 года в два часа ночи в Бутурлиновке сотрудники ДПС остановили мопед, которым управлял 36-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения. Результаты освидетельствования это подтвердили.

Не желая быть привлеченным к административной ответственности, нарушитель на следующий день явился в местное отделение МВД, где предложил инспектору ДПС деньги за несоставление протокола об административном правонарушении. Мужчина положил 12 тысяч рублей в находившийся на рабочем столе служебный журнал. После этого его задержали.