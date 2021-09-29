С начала 2021 года в Воронежской области выявили 22 случая бешенства

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В 2021 году в Воронежской области увеличилось распространение вируса бешенства. За восемь месяцев текущего года (январь-август) санитарные врачи зарегистрировали 22 случая лабораторно подтвержденного бешенства животных в 10-ти районах области. Этот показатель в 2,4 раза выше аналогичного периода 2020 года (тогда за январь-август зарегистрировали 9 случаев - в 4-х районах области и Воронеже). Случаи бешенства зарегистрированы: у 6 собак, 8 кошек, 4 лисиц, 3 случая - у крупного рогатого скота, 1 случай у волка.

- За помощью после контакта с подозрительными на бешенство животными (укусами, оцарапываниями, ослюнениями) в январе-августе 2021 года в медицинские учреждения области обратились 3497 человек (150,5 на 100 тыс. населения), что на 8,4 % меньше аналогичного периода 2020 года (3807 человека - 163,5 на 100 тыс. населения). Число укусов дикими животными на 25,4% меньше аналогичного периода 2020 года (97 и 130 случаев соответственно). Но количество пострадавших в очагах бешенства - 46 человек, что в 1,8 раза больше аналогичного периода 2020 года (25 человек), - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Воронежской области.

Санитарные врачи напоминают, если вас укусило, оцарапало животное, подозреваемое в заболевании бешенством, необходимо немедленно обратиться в травмпункт по месту жительства. До этого можно промыть место укуса мыльным раствором в течение 10 минут. Далее по назначению врача проводят вакцинацию: всего 6 инъекций на 0, 3, 7, 14, 28 и 90 день. Антитела после прививок появляются только через 12 - 14 дней, при укусах опасной локализации (голова, шея, руки) профилактику начинают с введения антирабического иммуноглобулина.

Покупайте животных только в специализированных организациях при наличии ветеринарного освидетельствования, обязательно проводите вакцинацию против бешенства домашних и сельскохозяйственных животных, избегайте контакта с безнадзорными животными (не кормите их с рук, не гладьте).