Под Воронежем «Митсубиси Паджеро» снес ограждение

Утром 29 сентября в Рамонском районе джип въехал в препятствие. Около 8.00 подъезде к Воронежу» 54-летний водитель автомобиля «Митсубиси Паджеро», следовавший в направлении Москвы, снес ограждение. По предварительным данным ГИБДД, мужчина не справился с управлением.

В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения, водитель не пострадал.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.

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