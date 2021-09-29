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Происшествия29 сентября 2021 10:31

Под Воронежем «Митсубиси Паджеро» снес ограждение

Водитель не пострадал
Ярослав ИВАНОВ
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Утром 29 сентября в Рамонском районе джип въехал в препятствие. Около 8.00 подъезде к Воронежу» 54-летний водитель автомобиля «Митсубиси Паджеро», следовавший в направлении Москвы, снес ограждение. По предварительным данным ГИБДД, мужчина не справился с управлением.

В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения, водитель не пострадал.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.

Накануне вечером В Воронеже в столкновении «Форда» и «Ауди» пострадали две женщины