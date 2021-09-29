В Воронеже в столкновении «Форда» и «Ауди» пострадали две женщины

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28 сентября около 18.30 в Воронеже на ул. Краснодонской, 27/2 столкнулись две иномарки.

По предварительным данным ГИБДД, 32-летняя автоледи на «Форд фьюжн», следовавшая со стороны ул. 9 Января в направлении переулка Рамонский, при повороте налево не предоставила преимущество в движении встречной «Ауди 80».

В результате ДТП пострадали две женщины – автоледи за рулем «Форда» и 32-летняя пассажирка «Ауди» - их доставили в больницу с травмами.

Всего за минувшие сутки в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 130 ДТП, в них пострадали шесть человек.